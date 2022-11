Lucas war mit Taylor zusammen!

Gerüchte gab es zwar über eine Beziehung zwischen Lucas Till und Taylor Swift, aber bestätigt wurden sie nicht - bis jetzt!

Im Video zu "You Belong With Me" kam es zum romantischen Kuss zwischen Taylor Swift (20) und Lucas Till (19), danach schwärmte Lucas von den Kuss-Qualitäten der Sängerin (» wir berichteten).

Aber erst jetzt erzählte er, dass er und Taylor tatsächlich für kurze Zeit ein Paar waren! "Wir haben uns eine Weile gedatet. Aber es gab keine Spannung, weil wir zu nett waren", erklärt Lucas laut "MTV News". "Wir mochten uns einfach sehr."

Am Ende reichten die Gefühle aber nicht aus: "Die meisten Beziehungen funktionieren, weil du dich gut verstehst, und dann auch mal nicht, und dann versöhnst du dich, und es ist leidenschaftlich", so der "Hannah Montana - Der Film"-Star. "Für mich war sie mehr wie eine gute Freundin. Das ist der einzige Grund, warum es nicht funktioniert hat."

Taylor und Lucas in "You Belong With Me":

