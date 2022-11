Lucas Till: Danke für die Post aus Germany!

Im Video kannst du dir anschauen, wie sich der süße "Hannah Montana"-Star über die Briefe seiner deutschen Fans freut!

In der Schule hatte Lucas Till (19) vier Jahre lang Deutschunterricht - und er hat nichts verlernt! In einem BRAVO-Interview hatte er sich vor ein paar Wochen gewünscht, dass ihm vielleicht mal ein deutsches Mädchen einen Brief schreibt - und dieser Aufforderung sind Tausende nachgekommen!

In Hollywood besuchte der "Hannah Montana"-Star jetzt BRAVO-Reporter Andreas Renner im Büro - und wurde mit zwei riesigen Kartons voller Post überrascht! Und Lucas war schwer begeistert, wie viel Mühe sich seine Fans gegeben haben - als kleines Dankeschön schrieb er auch gleich eine kleine Nachricht an die BRAVO-Leser. Schau dir hier das Making-of-Video an:

» Lucas liest seine Briefe - das Video!

Die vollständige Story kannst du aktuell in BRAVO, Ausgabe 34/2009, nachlesen!

Hier gegrüßt Lucas Till seine deutschen Fans: