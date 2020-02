Du bist der Boss – so viel ist klar. Löwen (23. Juli bis 23. August) sind sehr selbstbewusst und lieben es im Mittelpunkt zu stehen, deshalb fühlen sie sich von Sternzeichen angezogen, die ihnen genau diese Aufmerksamkeit schenken und damit umgehen können. Die Stirn bieten können dir also am besten ein Schütze, eine Waage oder ein Widder!