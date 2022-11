Lesbisch? Weiß man das schon mit 11?

Dr.-Sommer-Team: Einige Mädchen ja!

viele lesbische Mädchen berichten später als ältere Jugendliche, dass sie schon recht früh das Gefühl hatten, sich zu anderen Mädchen hingezogen zu fühlen. Einige spürten schon als junge Mädchen, dass sie in dieser Sache anders fühlen als zum Beispiel ihre besten Freundinnen oder Mitschülerinnen.

Jetzt bist Du elf. Genieße alles, was in diese Zeit gehört: Erste Gedanken an Küssen oder auch Sex, der Entdecken des eigenen Körpers und schwärmerische Gefühle für Mädchen - vielleicht auch mal für Mädchen und Jungen. Die Freundschaft zu Deiner besten Freundin gefährdest Du damit nicht. Sie braucht ja von Deinen sexuellen Fantasien mit ihr (noch) nicht zu wissen.

Dein Dr.-Sommer-Team

