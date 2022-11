Lesbisch sein: Wenn Girls Girls lieben!

Lesbisch, aber ja!

Du merkst, dass du mit Jungs nicht viel anfangen kannst und sie dich sexuell kalt lassen. Aber du fühlst dich von Mädchen auf ganz bestimmte Weise angezogen: Mit ihnen möchtest du mehr als nur miteinander quatschen und Händchen halten. Du kannst dir vorstellen, Sex mit Frauen zu haben oder du hast es bereits ausprobiert und es war ein tolles Erlebnis.

Manche Mädchen sind sich von Anfang an darüber im Klaren, dass sie lesbisch sind! Für die meisten ist es jedoch ein langer Prozess, bis sie wissen, dass sie sich viel mehr zu Frauen als zu Männern hingezogen fühlen. So kommt es vor, dass eine Frau heiratet und Kinder bekommt und sich dann plötzlich in eine Frau verliebt.

Du bist dir über deine Gefühle noch im Unklaren? Dann hilft es manchmal, wenn du zu lesbischen Mädchen Kontakt aufnimmst, die sich zu ihrer Homosexualität bekennen, also ihr Coming Out bereits hinter sich haben.

Wie du zu solchen Girls Kontakt kriegst, erfährst du zum Beispiel hier:

»

» Schwule und Lesbische Jugendgruppen

Du planst dein Coming Out und brauchst dazu noch Tipps?

» Coming Out: So kommst du endlich damit raus!

Weiter zu: Lesbisch - Wie find ich eine Freundin?