Lesbisch! Schwul! Und jetzt?

So kannst Du Dich darauf vorbereiten, anderen von Deiner Homosexualität zu erzählen.

Du hast gerade herausgefunden, dass Du schwul oder lesbisch bist – und wie weiter? Bei vielen kommt jetzt der Zeitpunkt, an dem sie es andere wissen lassen möchten. Ist es bei Dir so weit? Dann mach nicht länger ein Geheimnis daraus. Lass es alle wissen, die Dir wichtig sind, falls sie es nicht sowieso schon irgendwie mitbekommen haben.

In manchen Fällen ist es sinnvoll, sich auf diese Momente vorzubereiten, in denen Du anderen von Deiner Homosexualität erzählst. Hier findest Du Tipps, wie Dir das mit einem guten und sicheren Gefühl gelingt.

Lies Coming-Out Geschichten anderer!

Coming-Out nennt man den Moment oder die Phase, in der jemand damit beginnt, vor anderen offen zu seiner Homosexualität zu stehen. Bevor Du es selber allen Leuten erzählst, dass Du schwul oder lesbisch ist, kann es sinnvoll sein, Dich drauf vorzubereiten. Etwa, wenn Du Dir unsicher bist, wie Deine Umgebung reagieren wird.

Deswegen: Hol Dir im Internet Infos, auf Seiten wie „Du bist nicht allein“ oder beim Jugendnetzwerk Lambda. Lies dort Coming-Out-Geschichten. Manche erzählen in ihren Geschichten, dass ihr Coming-Out schwer war. Bei einigen waren die Reaktionen positiver, als erwartet. Aber fast alle sagen, dass es sich lohnt! Wenn Du viel von anderen liest, merkst Du auch, dass Du nicht allein bist!

Tausch Dich mir anderen Schwulen/Lesben aus!

Falls Du konkrete Fragen hast, kannst Du sie in Online-Foren stellen oder zum Beispiel an die Coming-Out-Beratung „In&Out“ von Lambda mailen. Oder Du rufst dort an. Auch das Dr.-Sommer-Team kannst Du telefonisch erreichen und um Rat fragen. Außerdem gibt es in allen größeren Städten (und einigen kleineren) schwule und lesbische Vereine, die Dir weiterhelfen können.

Sag es auf Deine Art!

Manche müssen sich nicht lange auf den Moment vorbereiten, an dem sie anderen erzählen, dass sie homosexuell sind. Sie erzählen es einfach nach und nach ein paar Freunden, den Eltern und suchen sich dann andere schwule Freunde oder lesbische Freundinnen. Andere machen alles irgendwie gleichzeitig – Da gibt es kein Rezept, das für alle passt. Wichtig ist, dass Du in dem Moment das Gefühl hast: Jetzt will ich es nicht mehr geheim halten! Ich bin, wie ich bin. Und das sollen jetzt alle wissen, die mir etwas bedeuten.