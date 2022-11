Lange Vorhaut! Beim Sex ein Problem?

Bennet, 15: Am Wochenende hab ich wahrscheinlich das erste Mal Sex. Mein Problem ist, dass ich eine lange Vorhaut habe. Wenn mein Penis erregt ist, kann ich die Vorhaut hinter die Eichel ziehen. Aber dann rutsch sie von selber wieder vor. Kann ich trotzdem Sex haben, oder ist das ein Problem?

Dr.-Sommer-Team: Wenn es Dich nicht stört, dann nicht!

Lieber Bennet,

es gibt viele Jungen, die eine recht lange Vorhaut haben. So lange Du selbst kein Problem damit hat, ist das überhaupt kein Thema beim Sex. Denn es ist so: Normalerweise schützt die Vorhaut die empfindliche Eichel. In erregtem Zustand kann sie hinter die Eichel rutschen. Dadurch liegt die Eichel frei und wird noch empfindsamer für die folgenden Berührungen und Bewegungen. Aber da die Vorhaut nun mal beweglich ist, kann sie selbst bei einem steifen Penis wieder nach vorn rutschen. Beim rein und raus während des Geschlechtsverkehrs passiert das sogar oft unbemerkt. Die Vorhaut bewegt sich einfach etwas mit. Beim ersten Einführen des Penis kannst Du Deine Vorhaut mit einer Hand bewusst zurückgezogen halten. Das machen viele Jungen so. Auf diese Weise kannst Du außerdem Deinen Penis besonders gut zur richtigen Stelle hinbewegen. Aber das lässt Du am besten einfach auf Dich zukommen. Wichtig ist, dass Du weißt: Du bist normal und hast kein Problem. Und dass der Penis bei anderen anders aussieht ist klar. Denn kein Penis gleicht dem anderen. Also versuche entspannt ins Wochenende zu gehen.

Dein Dr. Sommer-Team

Mehr Infos:

» Die neue Penis-Galerie!

