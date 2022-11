Krummer Penis beim Sex ein Problem?

Jannik, 15: Wenn mein Penis steif ist, steht er zwar gerade ab, aber er ist nach unten gebogen. Ich denke, dass so eine Krümmung eher ungewöhnlich ist. Bisher hab ich nur Penisse gesehen, die im steifen Zustand nach oben gekrümmt sind. Jetzt möchte ich mit meiner Freundin das erste Mal haben. Aber ich mache mir Sorgen, dass zum Beispiel beim Sex die Missionarsstellung gar nicht funktionieren könnte, weil mein Penis nach unten gekrümmt ist. Vielleicht könnte es ja auch wehtun, wegen der speziellen Form, oder irgendwelche anderen Probleme geben. Kann das sein? Oder brauche ich mir keine Sorgen zu machen?

Dr.-Sommer-Team: Normalerweise nicht!

Lieber Jannik,

erst Mal vorweg: Fast kein steifer Penis ist kerzengerade. Eine leichte Peniskrümmung hat fast jeder Junge. Nur selten gibt es eine Fehlbildung des Penis, die so stark ist, dass sie Schwierigkeiten beim Sex bereitet. Eine leichte Krümmung hingegen macht beim Sex gar nichts aus. Und zwar unabhängig davon, in welche Richtung der Penis gebogen ist. Denn die Scheide ist dehnbar und flexibel und passt sich jeder Penisform an.

Sollte es so sein, dass Du bei einer Stellung kein gutes Gefühl bekommst oder dass sie irgendwie nicht richtig klappt, muss das nicht mit Deinem Penis zu tun haben. Es gibt eben Stellungen, die einem gefallen, und welche, die man nicht auf Anhieb toll findet. Sei einfach entspannt und offen und finde neugierig heraus, was Dir gefällt.

Dein Dr.-Sommer-Team

