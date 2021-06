Krebs: Anziehung der Sternzeichen

Meistens fühlst du dich von Menschen mit dem Sternzeichen Jungfrau und Fische angezogen. Aus einem ganz einfachen Grund: Krebse (22. Juni bis 22. Juli) sind sehr gefühlvoll, verstecken diese Seite zuerst jedoch. Deshalb brauchst du jemanden, der die Geduld hat, deine Schale zu knacken und sich auch nicht zu Schade ist, an eurer Beziehung zu arbeiten. Doch am allerbesten passt ein Krebs einfach zum Skorpion! Auch wenn viele eingeschüchtert sind von dem Sternzeichen. Ein Skorpion hat auf jeden Fall einen weichen Kern und eure Gespräche über eure Emotionen werden euch noch tiefer Zusammenschweißen. Außerdem sind Skorpione sehr leidenschaftliche und temperamentvoll Sternzeichen. Es wird dir also nie langweilig werden!