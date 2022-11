Krampf beim Sex! Warum?

Dustin, 16: Vor ein paar Tagen hatte ich mit meiner Freundin Sex. Wir fanden es beide wunderschön. Aber bevor ich zum Orgasmus kam, hatte ich einen Krampf, der durch meinen ganzen Körper zog. Da mussten wir den Sex natürlich unterbrechen. Danach haben wir dann zwar weiter gemacht. Aber warum hab ich einen so heftigen Krampf gehabt? Und was kann ich tun, damit das nicht wieder passiert?

Dr.-Sommer-Team: Du warst zu angespannt!

Lieber Dustin,

so ein Krampf beim Sex tut nicht nur weh, er stört natürlich auch. Aber mach Dir keine Sorgen. Normalerweise passiert das nur, wenn man über eine längere Zeit eine ungewohnte und anstrengende Position beibehalten hat und wenn man nicht regelmäßig und tief genug weiter atmet. Dann sind einige Muskeln nicht mehr optimal versorgt und verkrampfen vorübergehend. Ein Krampf in Fuß, Bein oder Po ist deshalb beim Sex nichts Ungewöhnliches.

Achte gut auf Deinen Körper und wechsle die Position, wenn Du merkst, dass Du zu viel Spannung aufrechterhalten müsstest, um die Stellung beizubehalten. Oder bleibt einen Moment so entspannt wir möglich in Eurer Stellung und hört einfach kurz auf, Euch zu bewegen. Auch das kann sehr innig sein. So kann jeder den Moment nutzen, um in sich reinzuhören und herauszufinden, was vielleicht als nächstes schön wäre.

Dein Dr.-Sommer-Team

Mehr Infos:

» Die besten Stellungen! Alles auf einen Blick

» Du hast eine Frage an das Dr.-Sommer-Team? Dann klick hier! Wir versuchen so viele Fragen wie möglich zu beantworten!

Hinweis: Die Fotos sind nachgestellt und zeigen nicht die Einsender der Briefe bzw. Mails.