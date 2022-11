Körpersprache: Flirten ohne Worte!

Lass dir deine Aufregung ruhig anmerken!

Es ist überhaupt nicht schlimm, wenn dein Flirtpartner spürt, dass du aufgeregt bist. Im Gegenteil! So merkt, er dass du es ernst meinst.

Du wirst rot wie eine Tomate! Auch das kann passieren. Sieh's mal so: Rot zu werden bedeutet, dass du aufgeregt bist - und das ist ja nur der Fall, wenn etwas sehr, sehr Wichtiges ansteht! Wenn du also mit rotem Kopf vor ihm/ihr stehst, kann dein Schwarm daraus nur schließen, dass er/sie dir wirklich am Herzen liegt! Übrigens: Viele Jungs stehen auf Girls, die auch mal rot werden.

