Köln 50667: Meike steigt aus!

Auf Facebook verrät Meike, dass sie in London bei Freundin Alina (spielte bei "Berlin - Tag & Nacht") unterkommen wird und dort in ihrem Fish'n Chips-Laden arbeiten kann. Der ganze Liebes-Frust in der letzten Zeit hat Meike einfach den Rest gegeben. Sie muss jetzt einfach mal raus!

Kommt jetzt also bald ein Ableger aus London? Wir sind gespannt! Trotzdem - wir werden dich vermissen Meike!