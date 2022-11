Kleiner Penis! Wird sie mich auslachen?

Darius, 14: Ich wollte Mal fragen, wie groß ein Penis sein muss um eine Frau zu befriedigen. Ich hab nämlich total Angst, dass ich irgendwann ausgelacht werde, weil ich nicht den Größten habe.

Dr.-Sommer-Team: Wenn sie das tut, ist sie die Falsche!

Hallo Darius,

viele Jungen denken zu Unrecht, dass ihr bestes Stück zu klein sein könnte. Normal ist für einen Jungen in Deinem Alter ist eine Länge von etwa acht bis 18 Zentimetern im steifen Zustand. Und mit dieser Länge kannst Du tollen Sex haben. Wichtig sind dabei aber weniger die Zentimeter, sondern dass die Chemie zwischen Euch stimmt und Ihr liebevoll aufeinander eingeht. Wenn Du Deinen Penis trotzdem zu kleine findest: Warte ab! Dein Körper ist noch nicht ausgewachsen und wird sich noch entwickeln, bis Du etwa 20 Jahre alt bist. Und das gilt auch für Deinen Penis. Wenn wirklich irgendwann ein Mädchen meint, Deine Penisgröße kommentieren zu müssen, dann wäre das unfair und fies. So ein Mädchen wird wohl nicht die Richtige für Dich sein. Oder? Ein Mädchen, das Dich liebt und dem Du vertraust, wird Dich nicht mit so einer Reaktion kränken wollen. Schließlich wünscht sich jeder, dass der Partner ihn/sie so annimmt, wie er ist – auch wenn Du selber Dich nicht perfekt findest. Warte es ab. Meistens ist es doch so, dass unsere schlimmsten Befürchtungen nicht eintreffen. Stimmts?

Dein Dr.-Sommer-Team

