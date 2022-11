Kim Gloss: im Krankenhaus wegen Speiseröhrenentzündung!

Kim Gloss ist im Krankenhaus! Hier erfährst du den Grund!

Es ist noch gar nicht so lange her, da landete Kim Gloss wegen einem Autounfall im Krankenhaus! Jetzt liegt die Sängerin wieder in einem Krankenbett und sieht alles andere als glücklich aus.

Mitten in der Nacht postete Kim ein Bild auf Facebook. Sie trägt ein Beatmungsmaske (oder ein Inhalationsgerät?). Geht's ihr gut? Was genau sie hat, erfahren ihre Fans aber nicht. Erst heute früh postet Kim die Auflösung:

