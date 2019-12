Die "Raising Hell"-Sängerin Kesha liebt Tattoos! Sie hat sich auch schon einmal acht Tattoos auf einmal stechen lassen! Ein Tattoo, welches ihr ganz besonders wichtig ist, ist ihr Tattoo auf ihren Fingerknöcheln. "Live Free" erinnert sie an eine Zeit, in der sie nicht sie selbst war und nicht frei leben könnte. Kesha möchte sich in Zukunft immer treu bleiben und ihr Leben so leben, wie sie es möchte!