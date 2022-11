Kein Scheideneingang? Kann das sein?

Dr.-Sommer-Team: Wende Dich an eine Frauenärztin!

Bist Du sicher, dass Du über das normale Aussehen von Scheideneingang und Harnröhrenausgang richtig informiert bist? Der Scheideneingang sieht nämlich nicht aus wie eine richtige Öffnung oder wie ein Loch, sondern eher wie eine Hautfalte, die durch die Schamlippen geschützt wird. Das wissen einige Mädchen nicht und denken deshalb fälschlicherweise, bei ihnen stimmt etwas nicht. Schau einmal in unserer Abbildung unten nach, wo genau was in etwa alles liegen sollte. Vielleicht bist Du dann schon beruhigt.