Kein Interesse: So verhältst du dich fair!

Behandel den anderen, wie du selbst behandelt werden willst!

Auch hier gilt: Sei freundlich, ehrlich und behandel den anderen mit Respekt. So kann jeder - trotz Korb - sein Gesicht wahren.

In der Art, wie du jemandem einen Korb gibst, zeigt sich dein Charakter! Und jeder bekommt auf Dauer das zurück, was er ausstrahlt. Verteilst du also deine Körbe unwirsch, kränkend und mit Worten, die unter die Gürtellinie gehen, dann ziehst du mit deinem Verhalten vor allem Menschen an, die ähnlich drauf sind.

"Wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus", heißt es in einem Sprichwort. Und da ist was Wahres dran. Unfreundlichkeit erzeugt Unfreundlichkeit und Aggression erzeugt Gegenaggression.

Verhältst du dich aber respektvoll, wirst du ebenfalls respektiert - jedenfalls meistens. Und Respekt ist die Voraussetzung für jede gute Beziehung.

