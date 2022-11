Kein Ausbildungsplatz! Was tun?

Schule fertig und keine Ahnung, was Du machen sollst? Dann frage bei Deinem Berufsberater nach, ob eine berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme (BvB) für Dich infrage kommt. Diese Lehrgänge werden individuell auf Deine Bedürfnisse zugeschnitten. Informiere Dich über verschiedene Berufsfelder (z.B. Bautechnik, Wirtschaft und Verwaltung, Ernährung und Hauswirtschaft) und finde heraus, welcher Beruf zu Dir passt! Du eignest Dir Grundkenntnisse in bestimmten Berufen an, machst Betriebs-Praktika und bekommst ein spezielles Bewerbungstraining. Ziel ist es, Dich fit zu machen für eine Ausbildung! Meistens kannst Du auch Deinen Hauptschulabschluss nachholen, sofern Du den noch nicht hast!

[color:#777777]Der Artikel zur BRAVO Job-Attacke folgt einer Initiative von BRAVO, McDonald’s Deutschland Inc. und der Bundesagentur für Arbeit.[/color]