Kann ich beim Knutschen was falsch machen?

Laura, 13: Seit ungefähr einer Woche habe ich einen Freund. Diese Woche habe ich ihn nicht gesehen, weil er erst Samstag von einer Reise wiederkommt. Und an dem Tag möchte er sich dann mit mir treffen. Jetzt habe ich Angst, dass wir knutschen und ich etwas dabei falsch mache. Auf was muss ich denn achten, um keine Fehler zu machen?

Dr.-Sommer-Team: Nein. Mach einfach, was sich gut anfühlt.

Liebe Laura,

der erste Kuss ist total aufregend. Aber keine Sorge: Du kannst nichts falsch machen, wenn Du Dich auf Dein Gefühl verlässt. Fangt es einfach langsam an, wenn Dir danach ist oder sich die Situation ergibt. Du weißt doch, wie Du die Lippen für einen Kuss formen musst, wenn Du jemanden auf die Wange küssen willst. Oder? Es fängt nicht viel anders an, wenn Du Dich beim Knutschen auf Deinen Freund zubewegst. Nur mit dem kleinen Unterschied, dass es beim Küssen mit Deinem Schatz demnächst wahrscheinlich weiter geht. Und dafür braucht es Gefühl. Presse also nicht Deine Lippen auf seine, sondern fühle achtsam, wie sich Deine Lippen auf seinen gut anfühlen. Du kannst von Dir aus vorsichtig mit kleinen, sanften Küssen anfangen. Vielleicht hast Du ein gutes Gefühl dabei, nach einiger Zeit seine Lippen und Zunge mit Deiner Zunge zu berühren. Du kannst auch leicht an seinen Lippen knabbern oder saugen. Lass es auf Dich zukommen. Achte darauf, wie weit er sich vorwagt. Und so tastet Ihr Euch an schöne Zungenküsse heran. Wenn Deine Küsse und seine miteinander verschmelzen, wirst Du gar nicht mehr viel dabei nachdenken. Vorher gehört es dazu, dass Paare erst ein bisschen ausprobieren müssen, wie sie ihre Küsse am besten gemeinsam genießen. Sei gespannt darauf, wie es bei Euch sein wird und genieße die Aufregung bis dahin!

Dein Dr.-Sommer-Team

