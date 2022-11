Justin: "Ich habe Britney mein halbes Leben geliebt!"

Sie waren lange Zeit das US-Teenie-Traumpaar - aber dann war zwischen Justin Timberlake und Britney Spears plötzlich alles aus. In einem Interview mit dem deutschen Magazin GQ erinnert sich Justin jetzt an die gemeinsame Zeit!

Justin Timberlake (25) und Britney Spears (24) moderierten in den frühen 90er Jahren in den USA die Kindersendung "Mickey Mouse Club". Die dritte Moderatorin war übrigens Christina Aguilera (25).

"Ich war vom ersten Moment an in sie verknallt", so Justin im Interview. Sein "halbes Leben" habe er sie geliebt. Die Trennung von Britney vor vier Jahren habe ihn sehr geschmerzt.

Um seinen Liebeskummer zu verarbeiten, nahm Justin nach der Trennung den Song "Cry Me A River" auf. Zum Song drehte er ein Video, dass ihn bei einem Rachefeldzug gegen eine auffällig an Spears erinnernde Blondine zeigt.

"Ich schlug zurück, und das war eben mein Weg", erinnert sich Justin, der seit rund drei Jahren mit der 33-jährigen Schauspielerin Cameron Diaz zusammen ist. Seinen Liebeskummer versuchte er damals außerdem mit vielen anderen Frauengeschichten zu betäuben.

Zu Britney hätte er inzwischen keinen Kontakt mehr, sagte Justin. Er wisse aber natürlich, dass sie eine "harte Zeit" durchmache - eine Anspielung auf ein kürzlich ausgestrahltes US-Fernsehinterview, in dem Britney unter Tränen gestanden hatte, ein emotionales Wrack zu sein.

Justin: "Ich wünsche ihr alles Gute und hoffe, sie wird gewinnen".

Über seine Beziehung mit Cameron wollte Justin im Interview nicht sprechen: Er habe einfach mehr davon, wenn alles, was es zu sagen geben, zwischen ihm und Diaz bleibe.

