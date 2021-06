Jungfrau: Anziehung der Sternzeichen

Als Jungfrau (24. August bis 23. September) bist du der*die Realist*in unter den Sternzeichen. Mit Träumern wie Fischen oder Schützen kannst du oft nur wenig anfangen. Viel eher fühlst du dich von Sternzeichen wie Krebs, Steinbock oder Stier angezogen. Sie lieben die Ordnung genau so sehr wie du. Sie sind aber auch sensibel, emotional und du liebst die Gespräche mit ihnen. Die Sternzeichen kommunizieren ganz ehrlich und offen, was sie von dir halten und du würdest das genau so machen! Deswegen ist zwischen euch auch eine besondere Verbindung! ✨