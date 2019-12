Am 8. Dezember 2019 ist der 21-jährige Musiker Juice WRLD verstorben. Der Künstler einen Schlaganfall am Flughafen Midway International Airport in Chicago, an dessen Folgen er tragischer Weise verstarb. Nach seinem Tod trauerten viele Stars um den Rapper Juice WRLD, darunter Camila Cabello, Drake und Chance the Rapper.