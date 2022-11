Juckreiz nach dem Sex!

Jolina, 15: Ich hatte vor zwei Tagen mein erstes Mal und habe seit gestern einen sehr starken Juckreiz in meiner Vagina. Ich habe keine Ahnung, ob ich deswegen zum Frauenarzt gehen sollte. Oder sollte ich lieber erst mal abwarten, ob es vielleicht irgendwann von selbst aufhört? Ich möchte aber natürlich gern wissen, was das ist. Könnt Ihr mir helfen?

Dr.-Sommer-Team: Du hast vermutlich einen Scheidenpilz!

Liebe Jolina,

am Juckreiz nach dem ersten Sex ist meistens ein Scheidenpilz schuld. Den kann ein Mädchen ganz leicht bekommen, wenn beim Geschlechtsverkehr die Fremdkeime des Jungen in die Scheide gelangen. Du kannst in die Apotheke gehen und Dir rezeptfrei ein Mittel dagegen geben lassen.

Juckreiz kann allerdings auch entstehen, wenn jemand allergisch auf Latexkondome reagiert. Solltet Ihr Latexkondome genommen haben, probiere vielleicht mal latexfreie Kondome aus.

Wenn Du unsicher bist, kannst Du wegen des Juckens auch gern zu einer Frauenärztin gehen. Sie kennt dieses Thema von jungen Frauen und kann Dir sagen, welches Medikament für Dich optimal ist. Gute Besserung wünscht,

Dein Dr.-Sommer-Team

Mehr Infos:

» Alle Artikel zum Thema "Scheide" findest Du hier!

» Du hast eine Frage an das Dr.-Sommer-Team? Dann klick hier! Wir versuchen so viele Fragen wie möglich zu beantworten!

Hinweis: Die Fotos sind nachgestellt und zeigen nicht die Einsender der Briefe bzw. Mails.