Jimi Blue Ochsenknecht als Flughafen-Praktikant

Huch, wie schaut der denn aus? Jimi Blue Ochsenknecht trägt plötzlich feinen Anzug und macht ein Praktikum am Hamburger Flughafen. Doch warum? Die Hintergründe erfährst Du hier!

Die Fotos auf Jimi Blue Ochsenknecht Instagram-Account zeigen den jungen Schauspieler von einer ganz unbekannten Seite: schick und ernst. So kennen wir Jimi Blue gar nicht! Der neue Look ist für seinen Job als Praktikant am Hamburger Flughafen.