Juwelen, die süchtig machen!

Es gibt wohl niemand, der nicht schon mal ein Match-3-Game gespielt hätte: "Bewejeled" & Co. sind für so ziemlich jede Spielplattform verfügbar - egal ob Konsole, PC, Internet-Browser, Handy oder Tablet-Rechner. Das Spielprinzip ist simpel, zieht einen aber trotzdem immer wieder in seinen Bann: Bringe auf einem Spielfeld voller Juwelen mindestens drei gleichfarbige Steine in eine horizontale oder vertikale Reihe, um sie verschwinden zu lassen und färbe dadurch nach und nach das gesamte Feld um.

Im Kern spielt sich auch der neueste Match-3-Titel so: "Jewel Quest IV Heritage" für den Nintendo DS (läuft auch auf dem 3DS) bietet das klassische Puzzle-Prinzip, peppt es aber durch ein paar Kniffe auf geniale Weise auf! Um im Story-Modus vorwärts zu kommen, musst Du Dich einen Stammbaum hochspielen: Für jeden Verwandten einer Familie fanatischer Abenteurer sind eine Handvoll Spielfelder zu lösen, durch die Du Puzzleteile erhältst, mit denen weitere Personen freigeschaltet werden.

Zudem existieren neben den normalen Zeitdruck-Levels auch welche, bei denen es nur eine begrenzte Anzahl Züge oder Juwelen gibt: Um den Frust niedrig zu halten, kannst Du Dir aber auch Goldmünzen erspielen, mit denen sich einzelne Quadrate gezielt einfärben lassen. Diese und ein Handvoll weiterer netter Ideen machen "Jewel Quest IV Heritage" zu einem Titel, der Dich so süchtig nach dem Spiel macht, als würdest Du zum ersten Mal ein Match-3-Spiel ausprobieren! Das DS-Modul ist ab jetzt für knapp 30 Euro erhältlich.