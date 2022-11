Ist mein Freund schwul?

Jerome, 16: Letzte Nacht hat mein Kumpel bei mir geschlafen. Wir waren lange wach und haben Fernsehen geguckt. Dann hat er mich plötzlich am inneren Oberschenkel angefasst. Als ich kurz zusammen gezuckt bin, hat er seine Hand wieder weggenommen. Ich dachte erst, dass es keine Absicht war, aber fünf Minuten später hat er es wieder gemacht. Da bin ich erst Mal einen Meter von ihm weggerutscht. Kann es sein, dass mein Freundschwul ist?

Dr.-Sommer-Team: Das kann sein!

Lieber Jerome,

eine Berührung am inneren Oberschenkel ist in jedem Fall eine recht intime Annäherung. Und rein aus freundschaftlichen Motiven ist so etwas normalerweise zwischen Jungen unüblich. Du kannst also davon ausgehen, dass sich Dein Kumpel vorher Gedanken gemacht, warum er Dir auf diese Weise körperlich näher kommen möchte. Es scheint, als würde er sich zu Dir hingezogen fühlen. Ob er schwul, bisexuell oder einfach nur neugierig auf eine neue Erfahrung war, können wir aber natürlich auch nicht mit Sicherheit sagen. Das ist aber auch zweitrangig.

Für Dich ist doch entscheidend, was Du fühlst. Oder? Und wenn Du seine Annäherungsversuche nicht willst, dann solltest Du es ihm direkt sagen. Zum Beispiel so: „Wenn Du schwul bist, ist das kein Problem für mich. Ich bin aber nicht schwul, und ich will auch nicht von Dir so angefasst werden. Also lass das bitte in Zukunft.“ Er kann ja trotzdem Dein Freund bleiben!

Dr.-Sommer-Team

Mehr Infos:

