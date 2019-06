Isle of MTV 2019: Diese Stars sind dabei!

Am 9. Juli findet endlich wieder die Isle of MTV in Maltas Hauptstadt Valletta statt. Diese Stars performen 2019 bei der Open-Air-Show des Jahres!

"Isle of MTV 2019": Bebe Rexha, Martin Garrix & Ava Max sind Headliner

Am 9. Juli verwandelt sich Malta wieder in ein sonniges Festival-Paradies, denn die alljährliche Isle of MTV Malta findet zum 13. Mal statt. Neben einem bunten Rahmenprogramm, das bereits die ganze Woche geht, ist das absolute Highlight natürlich wieder die XXL-Show am 9. Juli, wo sich die größten Superstars der Welt die Ehre geben. Unter anderem performt in diesem Jahr Bebe Rexha, die zusammen mit den Chainsmokers gerade die Hit-Single "Call You Mine" am Start hat. Außerdem sind Pop-Newcomerin Ava Max und Super-DJ Martin Garrix mit von der Partie!

Isle of MTV: Hier kannst du die Show sehen

Wenn du am 9. Juli zufällig auf Malta bist, kannst du auf der Website von MTV ganz easy kostenlose Tickets für die Isle of MTV ergattern. Falls du es nicht auf die Insel schaffst, kein Problem! MTV Master und MTV CH überträgt die Show ab 22 Uhr im TV. Außerdem kannst du direkt via Live-Stream im Web und in der App dabei sein. BRAVO ist natürlich auch vor Ort, also unbedingt unsere BRAVO-Insta-Story auschecken!

