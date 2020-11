Neue Story-Funktion für Instagram

Die Social-Media-Plattform überrascht uns ständig mit neuen Updates und Funktionen. Erst kürzlich hat Instagam an einem neuen Design gearbeitet, das die Reels-Funktion mehr in den Vordergrund gestellt hat. Jetzt soll eine neue Story-Funktion gelauncht werden. Was genau ist geplant? Bisher ist es so, dass man auf Storys mit Smileys reagieren kann: Wir können einen Daumen nach oben geben oder ein Herz senden – und senden ist das Stichwort. Bei jeder Reaktion erhält der Empfänger eine Nachricht von uns. Das soll sich künftig ändern. Die User*innen können dann, eine Reaktion abgeben, ohne dass eine Message versendet wird.

Insta-Update: Wer hat die neue Story-Funktion?

Daneben gibt es noch eine weitere Änderung – die aber Influencer und Stars mehr betrifft als normale Nutzer*innen. Unter den Stickern ist bald ein "Collab"-Sticker verfügbar, damit deutlicher gekennzeichnet werden kann, wenn es sich bei der Story um eine Kollaboration oder Werbung handelt. Beide Funktionen sollen auf allen Androids-Smartphones nach dem neuesten Update verfügbar sein. Ob und wann das Update auch auf dem iPhone kommt, ist noch nicht bekannt. Vermutlich dürfte es nicht lange dauern! Hier findest du übrigens die 20 erfolgreichsten Instagram-Accounts.

