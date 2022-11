Ich will die Pille! Wie sag ich es meinen Eltern?

Chantal, 15: Mein Freund und ich reden öfter über Sex. Da wir schon seit einem halben Jahr zusammen sind, würde ich gerne mit ihm mein erstes Mal erleben. Natürlich nur mit Verhütung! Wir haben besprochen, dass er Kondome besorgt. Aber ich denke nicht, dass das reicht. Deshalb möchte ich mir gern die Pille verschreiben lassen. Allerdings hab ich Angst, es meinen Eltern zu sagen. Könnt Ihr mir sagen, wie ich das am besten machen kann?

Liebe Chantal,

toll, dass Du Dich zusammen mit Deinem Freund so verantwortungsvoll um sichere Verhütung kümmern möchtest. Für die meisten Jugendlichen ist dabei der Gedanke etwas befremdlich, die Eltern in die Pläne für das erste Mal einzuweihen. Aber das brauchst Du auch nicht. Oder nur, wenn Du es möchtest. Mit 15 Jahren kannst Du zum Frauenarzt gehen, ohne dass Deine Eltern darüber informiert werden müssen. Das gilt zumindest, solange der Arzt keine ernsthaften Erkrankungen bei Dir feststellt. Aber nicht, wenn es nur darum geht, die Pille zu bekommen. Das heißt: Du kannst selbständig einen Termin bei einem Gynäkologen Deiner Wahl abmachen. Und wenn es so weit ist, gehst mit Deiner Versichertenkarte dort hin. Mit 15 Jahren wird für Dich keine Praxisgebühr fällig und die Pille ist ebenfalls kostenlos für Dich.

Trotzdem kannst Du Dir überlegen, ob Du Deine Eltern oder zumindest Deine Mutter einweihst: „Mama, ich möchte zum Frauenarzt gehen, weil ich dort ein Paar Dinge besprechen möchte.“ Oder: „Mama, ich brauch die Pille. Deshalb will ich zum Frauenarzt.“ So macht sie sich keine unnötigen Sorgen, und weiß, dass Du Deine Versichertenkarte brauchst. Vielleicht kann sie Dir auch einen Tipp geben, welcher nette Gynäkologe in Eurer Nähe ist. Wenn Sie – vielleicht aus Neugierde - gern mehr wissen möchte, kannst Du ihr von Deinen Plänen erzählen. Du kannst aber auch einfach sagen: „Mama, darüber möchte ich jetzt nicht sprechen.“ Sie wird es bestimmt verstehen.

Dein Sommer-Team

