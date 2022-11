Ich sehe so jung aus!

Louis, 15: Ich werde in ein paar Wochen 16 Jahre alt, sehe aber leider viel jünger aus. Viele schätzen mich auf 13 oder 14 Jahre. Das nagt ganz schön an meinem Selbstbewusstsein. Groß genug bin ich für mein Alter mit 1,75 m. Aber mein Gesicht sieht noch sehr kindlich aus. Wann ändert sich das endlich?

Dr.-Sommer-Team: Wann sich das ändert, kann keiner sagen!

Lieber Louis,

drei Jahre jünger geschätzt zu werden, als Du tatsächlich bist, ist wirklich doof. Doch wenn Menschen das Alter eines anderen einschätzen, achten sie fast ausschließlich auf das Gesicht. Und wenn Dein Gesicht noch eher kindlich aussieht, kannst Du leider nicht viel daran ändern.

Lediglich die Frisur und das Outfit kannst Du versuchen, etwas "erwachsener" zu gestalten. Ob und wie viel Veränderung dadurch möglich ist, können wir hier natürlich schwer sagen. Frag doch aber mal Deine Freunde, ein modebewusstes Mädchen dem Du vertraust oder einen angesagten Friseur, welches Umstyling Dich etwas älter wirken lassen könnte. Denn Kleinigkeiten können da schon viel ausmachen. Bis Dich aber der deutlich sichtbare Bartwuchs oder eine veränderte Gesichtsform älter wirken lassen, kann noch etwas Zeit vergehen.

Es gibt einfach Jungen, die lange Zeit eher jungenhaft wirken. Sie haben später den Vorteil, dass sie als Erwachsene im Vergleich zu den deutlich gealterten Freunden noch jung rüber kommen. Ein schwacher Trost, aber immerhin.

Wenn Du auf eine falsche Einschätzung Deines Alters locker antworten möchtest, überlege Dir, welche Botschaft Dir wichtig ist. Mach dabei selber keinen Makel daraus, sondern versuche, Dein junges Aussehen als etwas Interessantes an Dir zu sehen. Möglich sind Antworten wie: "Ich gehöre zu denen, die erst innerlich reif geworden sind!" Oder: "Bevor Du was sagst, schau genau hin. Mein Alter ist nämlich schwer zu erraten." Oder sprich das Thema von Dir aus an: "Ich weiß, ich seh jünger aus. Aber ich werde ich in ein paar Wochen 16." Es anzunehmen, wie es ist, ist momentan sicher der beste Umgang damit.

Dein Dr.-Sommer-Team

Mehr Infos:

» Jungen in der Pubertät: Was sich wann entwickelt!

» Du hast eine Frage an das Dr.-Sommer-Team? Dann klick hier! Wir versuchen so viele Fragen wie möglich zu beantworten!

Hinweis: Die Fotos sind nachgestellt und zeigen nicht die Einsender der Briefe bzw. Mails.