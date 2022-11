Ich komme nicht in ihre Scheide rein!

Tom, 16: Meine Freundin und ich wollten Sex haben und es war auch alles perfekt. Aber als wir es dann tun wollten, hat es irgendwie nicht geklappt. Ich kam nur ein Stück in ihre Scheide hinein. Und dann hat es sich angefühlt, als wenn meine Penis gegen eine Mauer stößt. Woran liegt das und was können wir dagegen tun?

Dr.-Sommer-Team: Das kann verschiedene Gründe haben!

Hallo Tom,

gut, dass Ihr in dem Moment aufgehört habt, als es nicht weiter ging. Denn sonst wäre es für Deine Freundin schmerzhaft geworden. In seltenen Fällen kann ein sehr straffes oder geteiltes Jungfernhäutchen der Grund dafür sein, dass das Eindringen unmöglich ist. Die Frauenärztin kann hier ganz leicht weiter helfen. Checkt das vorher ab, bevor Ihr weitere Versuche unternehmt. In den meisten Fällen hat es allerdings einen anderen Grund, wenn das Eindringen nicht funktioniert. Dann liegt es daran, dass sie Scheidenmuskulatur des Mädchens angespannt ist. Und das macht ein leichtes Eindringen unmöglich. Vielleicht war sie aufgeregt, hatte möglicherweise Angst vor Schmerzen oder vor einer ungewollten Schwangerschaft. Sprecht noch Mal darüber, welche Bedenken sie hat und versucht sie aus dem Weg zu räumen. Und dann nehmt Euch ganz viel Zeit für Zärtlichkeit. Wenn Du dann Deinen Penis in ihre Scheide gleiten lassen möchtest, achte darauf, dass sie feucht genug ist. Das macht es viel leichter und angenehmer. Und dann taste Dich Millimeter für Millimeter heran. Lass Deiner Freundin Zeit, sich an das Gefühl Deiner Eichel an ihrem Scheideneingang zu gewöhnen. Vorsichtig vor und zurück. Nicht gleich ganz hinein wollen! Auch wenn es schwer ist. Wenn sie spürt, dass Du sanft mit ihr umgehst, wird sie sich am besten entspannen können. Du wirst dann merken, wenn die "Mauer" verschwindet. Geht es bei diesem Mal nicht, sei einfach weiter zärtlich zu ihr und mach an einem anderen Tag den nächsten Versuch. Es sollte kein Stress aufkommen. Sie braucht vielleicht noch Zeit.

Dein Dr.-Sommer-Team

Mehr Infos:

» Beim Sex den Penis richtig einführen - So geht's leicht!

