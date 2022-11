Ich komme nicht in ihre Scheide!

Renee, 16: Mein Penis passt nicht ganz in ihre Scheide! Ich komme nur etwa 1,5cm in sie hinein. Was mache ich falsch?

Dein Dr.-Sommer-Team: Hilf Deiner Freundin, sich zu entspannen!

Hallo Renee,

es liegt nicht immer an dem Jungen, wenn es beim Sex nicht richtig klappen will. So wie Du es beschreibst, scheint Deine Freundin ihre Scheidenmuskulatur kurz vor dem Sex nicht richtig entspannen zu können. Denn diese Muskeln sind genau an der Stelle, an der für Dich im Moment Stopp ist. Es kann viele Gründe geben, warum sich ein Mädchen beim Sex nicht richtig entspannen kann. Meistens ist es die Angst vor Schmerzen oder die Sorge, schwanger zu werden. Dadurch verkrampft sich ein Mädchen sehr schnell, auch wenn es das gar nicht will. Es ist wichtig, dass Ihr darüber sprecht, welche Ängste sie hat. Versucht gemeinsam einen Weg zu finden, wie sie sich richtig gut entspannen kann. Vertrauen, sichere Verhütung, Ruhe, Zärtlichkeit und langsame Annäherung sind zum Beispiel ganz wichtig. Vielleicht wart ihr zu schnell. In Filmen zum Beispiel sieht es oft so aus, als ob nur die Hose zu fallen braucht und es dann losgehen kann mit dem Sex. Dabei ist es in Wirklichkeit oft so, dass vor allem Mädchen Zeit brauchen, um in Stimmung zu kommen. Etwa 20 Minuten Zärtlichkeit, bevor Du versuchst in sie einzudringen, sind für die ersten gemeinsamen sexuellen Erfahrungen nicht zu viel. Also geht es langsam an. Wenn für sie alles okay ist, kann sie sich entspannen. Hilf ihr dabei. Wenn Du nicht weißt wie, frag sie.

Dein Dr.-Sommer-Team

