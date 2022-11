Ich hab meine Tage zu oft!

Miriam, 13: Ich bekomme meine Tage circa jede zweite Woche. Ist das normal oder muss ich jetzt zum Frauenarzt?

Dr.-Sommer-Team: Das kann sich noch ändern!

Liebe Miriam,

es ist von Mädchen zu Mädchen unterschiedlich, wie viele Tage von einer Regel zur nächsten vergehen. Oft sind es etwa drei Wochen nach Ende der Blutung, bevor die nächste kommt. Es können aber auch einige Tage weniger oder mehr sein. Und vor allem bei jungen Mädchen kann es passieren, dass die Abstände zunächst gar nicht regelmäßig sind. All das ist normal. Jede zweite Woche die Regel zu bekommen, ist aber wirklich ganz schön oft. Hast Du Beschwerden dadurch? Fühlst Du Dich müde und schlapp, oder geht es Dir blendend? Wenn Du Dich nicht wohl damit fühlst, wende Dich an eine Frauenärztin. Sie kann feststellen, ob Dein Zyklus richtig funktioniert und Du durch die relativ häufigen Blutungen nicht körperlich zu sehr belastet wirst. Um das sichere Gefühl zu haben, dass mit Dir alles okay ist, ist ein Gespräch mit einer Frauenärztin ein hilfreicher und wichtiger Schritt. Wenn Du Dich nämlich nicht wohl damit fühlst, kann der Arzt mit Dir über mögliche Lösungen sprechen.

Dein Dr.-Sommer-Team

