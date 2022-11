Ich hab Angst vor der Regel!

Birthe, 11: Ich hab total Angst vor der ersten Regel! Könnt ihr mir helfen?

Dr.-Sommer-Team: Du brauchst nicht Schlimmes zu befürchten!

Liebe Birthe,

die meisten Mädchen bekommen ihre Regel zum ersten Mal zwischen 9 und 15 Jahren. Wann genau es bei Dir so weit sein wird, kann Dir niemand sagen. Einige Mädchen können es kaum erwarten, dass sie durch die Regel zur einer Frau werden, die Kinder bekommen kann. Anderen graut es bei dem Gedanken an die Blutung. Aber eins steht fest: Jedes Mädchen findet eine Lösung, wie sie sich diese Tage gestaltet. Wovor genau Du Angst hast, schreibst Du nicht. Wir wissen aber, dass viele Mädchen Angst davor haben, dass die erste Blutung unerwartet und für alle sichtbar eintritt. Aber das passiert nicht. Du wirst es vorher merken, wenn Du zur Toilette gehst. Bei einigen Mädchen verfärbt sich kurz vor der ersten Regel der Weißfluss rötlich, braun. Vielleicht siehst Du auch einen kleinen Tropfen Blut im Slip. Das sind erste Anzeichen dafür, dass Du bald Deine Tage bekommst. Es wird keine plötzliche und heftige Blutung sein. Frag doch Mal Deine Freundinnen, die es schon erlebt haben, wie es bei ihnen war. Damit Du in der Situation nicht mit leeren Händen da stehst, kannst Du vorsichtshalber schon Mal eine Binde oder Slipeinlage in Deiner Tasche oder Deinem Schulranzen dabei haben. So bist Du gut vorbereitet! Es braucht für einige seine Zeit, bis sie die Regel als etwas Natürliches annehmen können. Du wirst sehen: Auch Du findest eine Lösung. Lass es auf Dich zukommen. Vielleicht hast Du noch ein paar Jahre Zeit, bevor es losgeht. Versuche so lange gelassen zu bleiben.

Dein Dr.-Sommer-Team.

