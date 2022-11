Ich hab Angst, dass ich beim Duschen einen Steifen krieg!

deejay612: Was soll ich machen wenn wir nach dem Sport noch zusammen duschen? Also ich glaube nicht, dass ich schwul bin. Aber trotzdem bin ich mir todsicher, dass ich eine Erektion bekommen werde, wenn ich mit anderen Jungs duschen gehe! Was soll ich da machen? Die werden mich doch sicher alle auslachen!

Dr.-Sommer-Team: Ich versteh gut, dass dich das beunruhigt. Das Leben in der Pubertät ist nun mal voller Risiken. Ständig stehst du vor neuen Herausforderungen und weißt vorher nie genau, was passieren wird.

Klar, dass dann manchmal die Fantasie mit einem durchgeht. Dann malst du dir in deiner Vorstellung Situationen aus, die ganz schön peinlich sein können.

Was dein Problem betrifft: Klar kann es sein, dass du beim Duschen nach dem Sport einen Steifen kriegst. Das kommt bei Jungs manchmal vor. Und das hat nichts damit zu tun, ob du nun schwul bist oder nicht. Das liegt daran, dass Jungs in deinem Alter sowieso oft eine Erektion bekommen.

Du kennst das ja: Vor dir läuft ein tolles Girl oder ein schnuckeliger Boy. Oder du siehst ne geile Filmszene im Fernsehen. Oder du sitzt im Matheunterricht und klemmst deine Schenkel wohlig zusammen. Und zack, hast du ne Latte - ohne dass du was dagegen tun kannst.

Wir sagen dir woran das liegt und was du tun kannst:

» Spontane Erektionen sind normal!

» Warum dein Penis manchmal einfach steif wird!

» Tipps: Das kannst du tun!

