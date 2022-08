“How To Sell Drugs Online (Fast)”: Alle Infos zu Staffel 4

"How To Sell Drugs Online (Fast)" Staffel 4: Start

Nach über einem Jahr endlich eine gute Nachricht für alle "How To Sell Drugs Online (Fast)"-Fans: Eure Serien-Lieblinge kommen für eine vierte Staffel zurück! Die Geschäftsführer der Produktionsfirma btf Matthias Murmann und Philipp Käßbohrer erzählten, dass sie aktuell in der Entwicklung der vierten Staffel der Serie stecken. Einen offiziellen Starttermin gibt es aber noch nicht, da sie noch ganz am Anfang stehen. Aber mit etwas Glück sehen wir Moritz, Lenny und Co. vielleicht schon im Sommer 2023 in den neuen Folgen!

"How To Sell Drugs Online (Fast)" Staffel 4: Darsteller*innen

Sicher dabei in der vierten Staffel von "How To Sell Drugs Online (Fast)" sind voraussichtlich:

Maximilian Mundt als Moritz Zimmermann

Lena Klenke als Lisa Novak

Danilo Kamperidis als Lenny Sander

Damian Hardung als Dan Riffert

Luna Baptiste Schaller als Gerda Schwerdfeger

Leonie Wesselow als Fritzi Neuhaus

Roland Riebeling als Jens Zimmermann

Amely Trinks als Marie Zimmermann und

und Lena Urzendowsky als Kira Bechtholz

In den vorherigen Folgen gab es auch einige Cameo-Auftritte, von zum Beispiel von Jonathan Frakes oder Erik Range aka Gronkh. Sicherlich wird es auch in der vierten Staffel wieder den ein oder anderen überraschenden Gast-Auftritt geben. Eine neue Staffel bringt auch einige neue Charaktere mit sich, auf die wir schon ganz gespannt sind!

"How To Sell Drugs Online (Fast)" Staffel 4: Inhalt

Das Finale der dritten Staffel wirkte fast so, als wäre es das Ende der Serie – und das war es ursprünglich auch, wie die Geschäftsführer der Produktionsfirma btf jetzt verraten haben: "Die Geschichte von 'How to Sell Drugs Online (Fast)' hat uns ja nie richtig losgelassen. Erst gab es die 'Shiny Flakes'-Dokumentation und gerade ist 'Buba' veröffentlicht worden, wo es auch nochmal in diese Welt zurückgeht. Spätestens bei der Arbeit daran haben wir gemerkt: 'Nee, das war es noch nicht.' Deswegen hängen wir jetzt noch eine vierte Staffel dran", so Philipp Käßbohrer.

Doch wie geht es in der vierten Staffel jetzt weiter? Der Satz "Moritz, ich hol’ dich da raus" wird auf jeden Fall nicht der letzte der Serie sein und gibt einen guten Ausblick darauf, was uns in den neuen Folgen von "How To Sell Drugs Online (Fast)" erwarten wird. Mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit wird Lenny versuchen, Moritz aus dem Gefängnis zu holen. Werden die beiden dann wieder ihre gemeinsamen Geschäfte aufnehmen oder erstmal die Finger davonlassen? Da Moritz schon im Gefängnis den illegalen Handel nicht loslassen kann, ist aber ersteres wahrscheinlicher. Auch ein Zeitsprung ist denkbar, in dem Moritz seine Strafe absitzt und in eine Welt zurückkommt, in der sich seine Freund*innen und Familie ihr eigenes, neues Leben aufgebaut haben – ohne ihn.

Wird es den Freund*innen gelingen Moritz frühzeitig aus dem Gefängnis zu holen? Netflix

Matthias Murmann hat schon einen kleinen Ausblick gegeben: "Die Figuren sind nun raus aus dem Schulalter. Das ist erzählerisch eine spannende Herausforderung: Was machen die wohl mit ihrem Leben? 'How to Sell Drugs' war nie eine Drogen-Serie, sondern immer eine Coming-of-Age-Geschichte. Und wie wir alle wissen, fängt das Erwachsenwerden nach dem Schulabschluss erst richtig an." Langweilig wird es also bestimmt nicht und wir sind schon mega gespannt, wie die Zukunft von Moritz und seinen Freund*innen aussehen wird!

