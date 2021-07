Horoskop: Welcher Beziehungstyp ist das Sternzeichen Widder?

Widder (21. März – 20. April) 🐏

Widder sind bekannt dafür, selbstbewusst und leidenschaftlich zu sein. Das gilt natürlich auch für die Liebe! Laut ihres Beziehungstyps gehen die Sternzeichen immer all in. Wenn sie jemanden wollen – dann kämpfen sie auch für diese Liebe! Es ist schon fast eine Challenge für einen Widder, den Schwarm zu erobern. Jemand der „zu leicht zu haben“ ist, langweilt dich. Am wohlsten fühlt sich ein Widder in einer Beziehung mit einem Löwen, Schützen oder Stieren.