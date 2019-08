Horoskop: Waagen wollen mit innerer Power überzeugen

So wirkst du auf Jungs: Du bist ein wahrer Jungsmagnet dank deiner weiblicher Ausstrahlung und deiner eleganten Art. Freundlich, lieb und nett gehst du auf Jungs zu. Dadurch wirkst du manchmal ein wenig naiv, aber das ist gar nicht schlimm, denn das finden Typen total süß an dir!

Deine geheimen Wünsche: Jungs nehmen dich manchmal nicht richtig ernst. Das deprimiert dich. Du wünschst dir einen Jungen an deiner Seite, der nicht nur deine äußere, sondern auch deine innere Schönheit sieht. Der nicht oberflächlich ist und dein Waage-Herz erobert.

Flirttipp: Halte dich manchmal mit dem Styling zurück, dann kannst du noch mehr mit Köpfchen punkten! Und du fühlst dich wohler.