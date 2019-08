Horoskop: Skorpione haben das gewisse Extra

So wirkst du auf Jungs: Du wirst für deine unkomplizierte Art und deinen tollen Humor von Jungs geliebt! Egal ob als gute Freundin oder Traumgirl - es gibt keinen Typ, der nicht gern in deiner Nähe ist. Deine optimistische Einstellung kommt super an. Du bist ein happy Girl, das jeden Quatsch mitmacht und auch gern verrückte Aktionen startet. Jungs bewundern dich deshalb besonders für deinen Mut!

Deine geheimen Wünsche: Meistens gerätst du an richtige Macho-Typen und das nervt dich total. Denn eigentlich wünschst du dir nichts mehr als einen lieben, netten Jungen, der dich zum Lachen bringt und dich glücklich macht.

Flirttipp: Lass dich nicht von Sprücheklopfern ablenken, sondern suche gezielt das Gespräch mit den zurückhaltenderen Jungs!