Horoskop: Schützen überzeugen mit ihrer positiven Aura

SCHÜTZE 23.11.-21.12. Der erste Eindruck: Du wirkst total lebendig und unabhängig. Deine entspannte, lustige Art ist für viele ansteckend.Fremde mögen Dich vom ersten Moment an. Sie lieben die positive Aura, die dich umgibt! Doch manchmal bist du auch etwas verträumt und wirkst dadurch blauäugig. Wirkung auf Jungs: In die Arme veines Schütze-Mädchens dürfen sich Jungs retten, wenn sie getröstet werden wollen. Deine selbstlose Art gibt ihnen das Gefühl, sich dir jederzeit anvertrauen zu können. Sie genießen es, in solchen Momenten deine ganze Aufmerksamkeit zu haben. Trotzdem hast du auch eine sehr verführerische Seite. Jungs lassen sich von dir prima um den Finger wickeln! ...