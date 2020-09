Sternzeichen Wassermann (21.01. - 19.02.)

Deine Herbstfarbe: Beige

Mit den unterschiedlichsten Beige und Weiß-Beige-Tönen bringst du auch in die grausten Herbsttage ein bisschen Helligkeit. Fashion in dieser schönen Nuance ist nicht nur super schick, sondern macht dich als Wassermann und alle, die dich ansehen happy.

Sternzeichen Fische (20.02. - 20.03.)

Deine Herbstfarbe: Khaki

Ob Military-Style oder classy in Olivgrün, damit liegst du diesen Fashion-Fall definitiv richtig. Und Fische-Girls, die noch nichts passendes im Schrank haben, haben jetzt einen guten Grund fürs Shoppen!

Sternzeichen Widder (21.03. - 20.04.)

Deine Herbstfarbe: Senfgelb

Laut Farbpsychologie macht es glücklich gelbe Klamotten zu tragen. Vor allem im Herbst, wenn die Sonne sich mal wieder versteckt, kann das besonders für das Sterzeichen Widder wahre Wunder wirken.

Sternzeichen Stier (21.04. - 20.05.)

Deine Herbstfarbe: Camel

In der Fashion-Industrie ist der Kamelton ein All-Time-Klassiker. Cool kombiniert (zum Beispiel mit kräftigeren Farben oder schwarz) wirkt er immer mega stylish und steht auch Stier-Mädels mit etwas hellerem Hautton.

Sternzeichen Zwillinge (21.05. - 21.06.)

Deine Herbstfarbe: Weinrot

Der dunkle Rotton ist der Inbegriff des Herbstes, schließlich verfärben sich die Blätter vieler Laubbäume in genau diese angenehme Farbe. Mit einem Statement-Teil in dieser Farbe und dem passenden Lippenstift/Gloss machen Zwillinge jetzt alles richtig.

Sternzeichen Krebs (22.06. - 22.07.)

Deine Herbstfarbe: Petrol

Durch ihr Sternzeichen-Element Wasser fühlen sich viele Krebse zum Meer und allen blau-grün Tönen hingezogen. Und was man gern ansieht, sollte man auch anziehen!

Sternzeichen Löwe (23.07. - 23.08.)

Deine Herbstfarbe: Ziegelrot

Ähnlich wie beim Krebs, geht es dem Feuersternzeichen Löwe mit Rottönen. Mit Klamotten in der Herbstfarbe fühlen sie sich warm und geborgen und strahlen diese positiven Vibes auch aus.

Sternzeichen Jungfrau (24.08. - 23.09.)

Deine Herbstfarbe: Berry

Auch wenn die Blütezeit von Himbeeren, Brombeeren und Co. langsam zu Ende ist, passen diese Töne als Jungfrau dennoch super in deinen Herbstkleiderschrank. Und schon siehst du zum Anbeißen aus!😋

Sternzeichen Waage (24.09. - 23.10.)

Deine Herbstfarbe: Anthrazit

Von wegen graue Maus: Waage-Mädchen wirken in dem dunklen Ton einfach super schön und geheimnisvoll. Plus: Im Gegensatz zu hellen Teilen, werden die nicht so schnell dreckig!😂

Sternzeichen Skorpion (24.10. - 22.11.)

Deine Herbstfarbe: Tannengrün

Neben der beruhigenden Wirkung des dunklen Grüntons auf das Sterzeichen Skorpion verleiht er deiner Haut auch noch einen besonderen Glow. Super nice!

Sternzeichen Schütze (23.11. - 21.12.)

Deine Herbstfarbe: Rotorange

Nur wenige trauen sich an so kräftige Farben wie Orange. Dieser etwas abgedunkelte Ton ist für Schütze-Girls aber ein absolutes Must-Have im Herbst und lässt sie mit den bunten Bäumen um die Wette strahlen!

Sternzeichen Steinbock (22.12. - 20.01.)

Deine Herbstfarbe: Kaffeebraun

Geil wäre es, wenn Mode in der Farbe die gleiche Hallo-Wach-Wirkung hätte. Das ist leider nicht belegt... Aber, wer sich in seinem Look wohlfühlt – wie es bei Steinbock-Mädels der Fall ist–, ist definitiv auch fitter und besser drauf!

Für noch mehr Sternstunden findest du hier dein Tageshoroskop, sowie dein Horoskop für das Mondjahr 2020!