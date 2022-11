Schock: HIMYM-Star Cobie Smulders hatte Krebs!

Krass! Das sind doch mal echte Neuigkeiten! How I Met Your Mother- Star Cobie Smulders ist schwanger. Die 32-Jährige und ihr Mann erwarten ein kleines Geschwisterchen für ihre Tochter Shaelyn Cado. Nachdem "How I Met Your Mother" abgedreht wurde, will sich Cobie nun wieder voll und ganz auf ihre Familie konzentrieren, auch wenn schon im Frühling ihre Premiere des nächsten Avanger-Film ansteht.