Herr der Ringe Serie: Die Ringe der Macht – Trailer, Figuren und Story erklärt

Neuer Trailer zu „Die Ringe der Macht“

Die neue Serie „Die Ringe der Macht“ wird am 2. September 2022 für deutsche Abonnent*innen auf Amazon Prime Video streambar sein – und Fans der „Der Herr der Ringe“ Bücher und Filme rund um Mittelerde sind jetzt schon in heller Aufregung.

Denn: es gibt endlich einen richtigen ersten Trailer zu „Die Ringe der Macht“. Millionenfach wurde der Clip, der im Rahmen des Superbowls 2022 zuerst gezeigt wurde, bereits in den ersten Stunden auf YouTube geklickt – und der Clip gibt einen Eindruck davon, worum es in dem Multi-Millionen Dollar Projekt von Amazon Prime Video gehen wird.

Wann spielt „Die Ringe der Macht“?

Die Serie spielt im zweiten Zeitalter von Mittelerde. Also VOR den Geschehnissen von „Der Hobbit“ und „Der Herr der Ringe“. Auch wird im Trailer erklärt, dass die neue Serie „Before The Ring“ (dt.: Vor dem Ring) spiele. Das ist nur teilweise richtig, denn der Ring der Macht und die weiteren Ringe der Macht werden im Rahmen der Serie entstehen.

Denn wir erinnern uns: Sauron wollte Mittelerde unter seine Kontrolle bringen. Um die Bewohner Mittelerdes zu verführen, schmiedete er die Ringe der Macht, schenkte sie Elben, Zwergen und Menschen. Was (erst) niemand wusste: Die Ringe waren an seinen Ring (der später in „Der Herr der Ringe“ zerstört wird) gebunden. Ihre Träger wurden so zu Marionetten Saurons.

Sauron wollte also alle betrügen und die Ringe der Macht einsetzen, um Kontrolle über Mittelerde zu erlagen. Der Betrug fliegt auf – und am Ende des zweiten Zeitalters wird Sauron in die Flucht geschlagen. Es kann angenommen werden, dass die Serie mit Saurons Plan alle zu betrügen beginnt – und (evtl. einige Staffeln später) mit dem Krieg gegen Sauron enden wird.

Bisher veröffentlichtes Material der neuen Serie lässt auch vermuten, dass es Rückblicke in das erste Zeitalter geben wird – also in die Entstehung Mittelerdes und seiner Völker!

Wo spielt „Die Ringe der Macht“?

Natürlich spielt die neue Serie in Mittelerde – und der Trailer lässt bereits vermuten, dass Zuschauer*innen wieder großartige Landschaften und Orte zu sehen bekommen werden. Bekannte Orte… Aber auch viele unbekannte!

Zu Beginn des Trailers ist eine Stadt am Wasser zu sehen. Dabei handelt es sich um die Insel Númenor, auch Westernis genannt – da es ganz im Westen Mittelerdes liegt.

Neue Orte und Königreiche werden der Schauplatz von "Die Ringe der Macht" – wie hier die Insel Númenor Screenshot Amazon Prime Video

Zur Zeit von „Der Herr der Ringe“ gibt es diese Stadt nicht (mehr). Den Untergang der Stadt wird man wohl in „Die Ringe der Macht“ zu sehen bekommen. Diese Zerstörung wird das gesamte Schicksal Mittelerdes verändern. Info: Von der Insel Númenor stammen auch die Vorfahren Aragorns, den Fans aus "Der Herr der Ringe" kennen.

Auch zeigt der Trailer weitere Landschaften und Orte, die vermuten lassen, dass Mittelerde auch in der Serie atemberaubend in Szene gesetzt werden wird. Fans werden auf jeden Fall neue Reiche der Elben und Menschen zu sehen bekommen.

Die neuen Figuren in „Die Ringe der Macht“

Im neuen Trailer sind die Figuren endlich mal in Action zu sehen – und daher geben die ersten Szenen aus „Die Ringe der Macht“ ein viel besseres Bild, wer in der neuen Amazon Serie die Hauptfiguren sein werden. Darunter einige neue Gesichter:

Hobbit Tyra

Hobbits wie Tyra werden – wie immer in der Mittelerde Saga – eine unterschätzte aber sehr wichtige Rolle spielen. Screenshot Amazon Prime Video

Tyra (Markella Kavenagh) fragt im Trailer „Hast du dich nie gefragt, was es noch da draußen gibt?“ – Abenteuerlust? Das kennen wir doch von den Hobbits! Denn Tyra ist eine Harfoot (dt.: Haarfüße), das sind Vorfahren der Hobbits. Fans werden also auch viel zu den Halblingen und ihrer Abstammung erfahren. Denn die kleinsten scheinen in der Mittelerde Saga immer die Mutigsten zu sein. Tyra gibt es in den Buchvorlagen von J.R.R. Tolkien nicht und sie ist eine neue, nur für die Serie erschaffene, Figur.

Halbrand

Halbrand (Charlie Vickers) ist im Trailer auf einem Floß im Sturm zu sehen. Auch seine Figur kommt in den Büchern von J.R.R. Tolkien nicht vor und Zuschauer*innen müssen sich von seiner Story wohl überraschen lassen. Im Trailer jedenfalls macht es den Eindruck, als wäre Halbrand – übrigens ein Mensch – auf der Flucht. Vor was? Das ist wahrscheinlich eine wichtige Frage! Auf jeden Fall trifft er auf die junge Galadriel und das lässt vermuten, dass die beiden zusammen Abenteuer erleben werden.

Auf einem der Charakter Poster hält Halbrand ein Schwert, das an die Reiter aus Rohan erinnert. Das Reich Rohan wird allerdings erst nach den Geschehnissen in „Die Ringe der Macht“ gegründet. Ist er ein Vorfahre des stolzen Reiter-Volkes?

Waldelb Arondir

Auch diese Figur ist neu im Mittelerde Universum: Arondir (Ismael Cruz Córdova), der im Trailer spektakuläre Bogenschüsse hinlegt. Der Schütze ist ein Waldelb und lebt im nahezu unerforschten Süden Mittelerdes. Auf anderen Bildern ist er mit einem Mädchen zu sehen. Ergibt sich hier eine Lovestory? Das würde die Serie spannend machen, dann auch zu diesem Zeitalter wird eine Liebe zwischen Elb und Mensch nicht so gern gesehen sein.

Die Zwerge

Der Zwerg im Trailer ist Durin IV (Owain Arthur), Herrscher von Moria, wo er 200 Jahre regierte. Bekannt ist dieses Reich aus "Der Herr der Ringe", als die Gemeinschaft des Rings im Nebelgebirge in die von Orks besetzte Zwergenstadt gelangt – und Gadalf an der Brücke von Khazad-dûm in die Tiefe stürzt.

Die im Trailer nur kurz gezeigte Zwergenfrau ist Prinzessin Disa (Sophia Nomvete).

In welchem Zusammenhang sie mit Durin steht, wird im Trailer nicht klar, da auch ihre Figur für die Serie neu erschaffen wurde. Allerdings sind die Zwerge an sich ein wichtiger Part der Geschichte von „Die Ringe der Macht“ – da sie zur Allianz gegen Sauron gehören werden. Und: Sauron sollte die dickköpfigen Schatzjäger durchaus im Auge behalten . . .

Bekannte Figuren in „Die Ringe der Macht“

Neben vielen neuen Figuren in der Serie können sich Fans auf ein Wiedersehen mit ihnen schon bekannten Charakteren freuen – und diese im Trailer zum ersten Mal in Action bewundern.

Galadriel

In "Die Ringe der Macht" ist Galadriel noch viel jünger und erweist sich als mutige Kriegerin Screenshot Amazon Prime Video

Die Elben-Herrscherin Galadriel kennen sicher noch alle aus „Der Herr der Ringe“. Doch die Elbin war nicht immer so entspannt und weise wie in den bekannten Filmen. In „Die Ringe der Macht“ sehen Fans quasi ihre Jugend als Kriegerin! Galadirel (gespielt von Morfydd Clark) kann als Elbin mehrere Tausend Jahre alt werden. Zu „Der Herr der Ringe“ ist sie über 8.000 Jahre alt – in „Die Ringe der Macht“ einige tausend Jahre jünger. Galadriel – in „Der Herr der Ringe“ eine Nebenfigur – wird in der Amazon Serie wohl zu einer Hauptfigur werden und ihr Kampf gegen das Böse in Mittelerde wird wohl auch im Mittelpunkt stehen.

Elrond

Auch Elrond (Robert Aramayo) ist in den ersten Szenen zu „Die Ringe der Macht“ zu sehen. Und wie Galadriel (die übrigens seine Schwiegermutter wird, da Elrond eine ihrer Töchter heiratet), ist auch er im zweiten Zeitalter um einiges jünger als in „Die Herr der Ringe“. Elronds Tochter Arwen, die Fans aus den alten Filmen kennen, ist zu dieser Zeit noch nicht geboren.

Elrond ist in "Die Ringe der Macht" ebenfalls um einiges jünger als in den bekannten Filmen Screenshot Amazon Prime Video

Auch er ist wie Galadriel ein Krieger und seine Aufgabe ist es, Frieden zwischen den Elben und Zwergen zu stiften – und verbeugt sich im Trailer (wie es aussieht) vor den Zwergen.

Elben-König Gil-galad

Der Elben Ober-Chef Gil-Galad wird in "Die Ringe der Macht" eine wichtige Rolle spielen. Nur sehr aufmerkame Fans kennen ihn aus den bekannten Filmen Screenshot Amazon Prime Video

Fans freut es wahnsinnig: Gil-Galad (Benjamin Walker) ist im Trailer zu sehen! Wer sich erinnert: Diese Figur war bereits (ganz kurz) in den „Der Herr der Ringe“ Filmen zu sehen – in der Schlacht gegen Sauron, die er allerdings nicht überlebte. In „Die Ringe der Macht“ ist er eine Figur von großer Wichtigkeit, denn der Elb ist Hoher König der Noldor – quasi der Ober-Elb. Und er wird Sauron zur Strecke bringen – auch wenn das sein Leben kosten wird.

Sauron kehrt zurück

Eine gute Story ist nichts ohne einen guten Bösewicht! Und der wird wie in "Der Herr der Ringe" Sauron sein! Und im Trailer gibt's erste Augenblicke des bekannten Fieslings zu sehen! Achtung: nicht blinzeln!

Am Ende des Trailers ist ein Meteor und eine Explosion zu sehen. Und dann ein Mann in einem Krater und in Feuer sitzend, der nach Hobbit Tyras Hand greift.

Fans gehen davon aus, dass es sich um (den in einer menschlichen Hülle verkleideten) Sauron handelt. Denn sein Plan ist es, alles über die Lebewesen in Mittelerde zu erforschen – um sie dann betrügen zu können. Wir wissen alle, wie das ausging: Sauron rechnete nie wirklich mit den Hobbits. Ein Fehler, wie sich in „Der Herr der Ringe“ herausstellen soll.

