Heide Park Resort in Soltau

Der zweitgrößte Freizeitpark in Deutschland, der Heide Park Soltau, liegt in der Lüneburger Heide. Neben den übichen Fahrgeschäften gibt es die Holzachterbahn Colossos und den 103 Meter hohen Freefalltower „Scream“. Wem hier zu schreien zumute ist, kann sich anschließend im Feriencamp, im Hotel oder dem Spaßbad auf dem Gelände erholen. Öffnungszeiten: von Ende März bis Ende Oktober täglich von 10 bis 19 Uhr, Eintritt: Erwachsene und Kinder zahlen online 34,50 Euro, an der Kasse 47,50 Euro für Erwachsene und für Kinder von 3 bis 11 Jahren 39 Euro