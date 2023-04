"Heartstopper" Star Kit Connor: Wie sieht der denn aus? 🧐

UnĂŒblich wĂ€re es nicht, dass hinter dem Training die Vorbereitung fĂŒr ein neues Schauspielprojekt steckt. Fans spekulieren deswegen, ob Kit vielleicht wegen einer neuen Rolle so fokussiert trainiert. Und sie haben recht: Denn Trainer Nathaniel gibt zu, dass er Kit beim Training fĂŒr einen neuen Film supportet.

In den Kommentaren unter den Fotos und Videos wird jetzt spekuliert, WAS das fĂŒr ein Film ist! Viele denken (und wĂŒnschen sich), dass Kit vielleicht Teil des Marvel Cinematic Universe werden könnte und sich fĂŒr das nĂ€chste XL-Projekt „Young Avengers“ vorbereiten wĂŒrde. Vielleicht (so heißt es) schlĂŒpft er in die Rolle eines jungen Hulks? 💚

Immerhin: Die Besetzung fĂŒr den Film ist nicht abgeschlossen. Allerdings: Es gibt auch keine abschließende Produktions-Planung fĂŒr „Young Avengers“ – sodass Kits Muskel-Aufbau wohl (leider) nichts damit zu tun haben wird.

Stattdessen ist es naheliegender, dass dies fĂŒr den Horror-Streifen „One Of Us“ auf Kits Plan steht.

Die Dreharbeiten fĂŒr den Film stehen in den Startlöchern und Kit wird die Hauptrolle ĂŒbernehmen. In dem Film geht es um eine Familie, deren Mitglieder nach und nach aufgrund mysteriöser UmstĂ€nde versterben und Kits Figur sucht nach dem Grund.

Gegen wen Kit hier fighten muss bleibt, abzuwarten...