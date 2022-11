Hausarrest: Ist das nun erlaubt oder verboten?

Du hast Mist gebaut und jetzt droht Dir Hausarrest? Dann mach dich hier schlau, was zulässig ist, was nicht und wie du dich wieder aus dem Schlamassel befreien kannst.

Bis ein Kind 18 Jahre alt ist, können seine Eltern viele Dinge für ihr Kind entscheiden, mit denen das Kind nicht immer einvertanden sein muss. Aber natürlich gibt es da Grenzen. Zum Beispiel beim Hausarrest. Also wenn es darum geht, wie lange Eltern ihrem Kind verbieten das Haus zu verlassen.

Im"Gesetz zur Ächtung der Gewalt in der Erziehung" (§ 1631 Abs. 2 BGB), vom 8. November 2000 heißt es dazu: "Kinder haben ein Recht auf gewaltfreie Erziehung. Körperliche Bestrafungen, seelische Verletzungen und entwürdigende Maßnahmen sind unzulässig." Wir erklären, was das im Zusammenhang mit Hausarrest bedeutet.

Wann ist Hausarrest verboten?

Hausarrest zählt dann zu den unzulässigen und entwürdigenden Maßnahmen, wenn Kinder und Jugendliche dabei eingeschlossen werden oder über mehrere Tage oder gar Wochen ihr Zimmer oder die Wohnung nicht verlassen dürfen.

Ausnahme: Wenn Eltern damit ihr Kind vor einer ernsthaften Gefahr schützen wollen. Doch wer entscheidet darüber, ob ein Junge oder ein Mädchen in ernsthafter Gefahr ist? Erst mal die Eltern! Es ist also gar nicht so leicht für Jugendliche, ihr Recht gegen die Eltern durchzusetzen, wenn die auf dem Hausarrest bestehen.

Verboten ist auch:

» Einsperren unter verschärften Bedingungen, z.B. ohne Essen und Trinken

» Generelles Ausgehverbot

» Auch zusätzliche Strafen wie ein generelles Besuchsverbot für Freunde gelten als entwürdigende Erziehungsmaßnahme.