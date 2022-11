Hab ich Brustkrebs?

Tanja, 12: Mir wachsen schon Brüste. Aber da sind solche Knoten in den Brüsten. Was kann das sein? Hab ich etwa Brustkrebs?

Dr.-Sommer-Team: Das ist sehr, sehr unwahrscheinlich!

Liebe Tanja,

wenn die Brüste zu wachsen beginnen, macht sich das unterschiedlich bemerkbar. Sie werden nicht nur größer oder vorübergehend empfindlicher. Sondern es bilden sich auch die Drüsen unter den Brustwarzen, aus denen später einmal Milch fließen kann, wenn Du Mutter wirst. Und genau das fühlt sich oft wir ein Knubbel oder Knoten an. Also mach Dir keine Sorgen. Brustkrebs bei jungen Mädchen ist super unwahrscheinlich. In den nächsten Monaten und Jahren wird sich Deine Brust noch weiter entwickeln. Dann wird der Knubbel mit der Zeit nicht mehr so sehr zu spüren sein und Du wirst Dich an die Veränderungen gewöhnt haben.

Dein Dr.-Sommer-Team

