GZSZ-"Katrin Flemming" nackt im Playboy!

Doch der Soap-Star posiert wie ein echter Profi und hat sichtlich Spaß an der Sache!

Und auch über ihre Rolle als Katrin - die sie bereits seit 11 Jahren in der Daily-Soap spielt - erzählt Ulrike ein bisschen: "Katrin Flemming hat so viele Facetten. Und auch der scheinbare Widerspruch: das toughe Auftreten und die Schwächen, die Sehnsucht nach Liebe, nach Familie. Das ist etwas, was man in Serien nicht oft findet, deswegen habe ich großes Glück mit der Rolle."