Große Brüste! Was, wenn die Jungs gucken?

Du findest es doof, wenn Jungs Dir auf die Brüste gucken? Hier findest Du Tipps, wie Du damit umgehen kannst.

Du hast das Gefühl, Dir gucken ständig Jungs auf die Brüste? Und Du fühlst Dich davon belästigt oder findest es zumindest nervig? Das geht vor allem den Mädchen so, die die neuen Kurven noch ungewohnt finden oder die gern einen kleineren Busen hätten. Wir erklären, was Du in so einem Fall machen kannst.