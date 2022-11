Göttliche Tipps zur Verbesserung Deiner schulischen Leistung & für mehr Fun in der Schule!

"Wenn ich mal eine Arbeit verhaue, bitte ich meine ältere Schwester, mir das nächste Mal bei der Vorbereitung auf die Klassenarbeit zu helfen. Außerdem steht sie voll hinter mir, wenn ich meinen Eltern mal eine schlechte Note beichten muss." (Laura, 13 Jahre)

"Ich rede mit meinen Eltern offen über meine Noten, auch wenn sie mal nicht so gut sind. Sie werden eigentlich nie sauer, weil sie froh sind, dass ich nichts verheimliche." (Tim, 14 Jahre)

"Schlechte Noten? – Früher habe ich sie oft verheimlicht, aus Angst vor Ärger. Später ist trotzdem alles rausgekommen und es gab Mega-Stress zu Hause. Heute bekomme ich Nachhilfe und muss mich nicht mehr vor miesen Noten fürchten." (Niklas, 16 Jahre)

Tipp 1: Nachhilfe! Allein beim Gedanken an dieses Wort wird Dir übel? Dabei muss Nachhilfe gar nicht langweilig sein. Du bist eine Niete in Mathe, Dein Schwarm dagegen Klassenbester? Frag ihn doch einfach mit einem strahlenden Lächeln, ob er Dir nicht ein paar Stunden Nachhilfe gibt. Und wenn die Gleichung aufgeht, bist Du nicht nur besser in Mathe, sondern kannst demnächst auch noch mit einem smarten Boyfriend angeben!

Tipp 3: Bitte melden! Beweise Deinem Lehrer, dass Du im Unterricht aufpasst. Beteilige Dich am Unterricht, so gut Du kannst. Dabei musst Du nicht immer die perfekte Antwort auf jede Frage kennen – frag bei Unklarheiten auch selbst mal nach. Damit zeigst Du Deinem Lehrer, dass Du Dich für seinen Unterricht interessierst, und sammelst ohne weiteres Pluspunkte!

Tipp 5: Schwächen erkunden! Obwohl Du am Wochenende eine ausgedehnte Shoppingtour mit Deinen Freundinnen machen wolltest, bist Du zu Hause geblieben, um für die Deutscharbeit zu büffeln. Jetzt ärgerst Du Dich schwarz, weil sie trotz Deiner Mühe so schlecht ausgefallen ist und Du einfach nicht weißt, woran es gelegen hat. Scheue Dich nicht davor, Deinen Lehrer zu fragen, wo Deine Schwächen sind und wie Du Dich in Zukunft verbessern kannst. Damit bist Du auf dem sicheren Weg zu einer besseren Note!